Настроить скрипт

Работа срочная. Верстку я предоставлю (сам верстаю). В будущем понадобится дополнительный функционал и доработки (за отдельную плату, естественно). Ищу исполнителя, который хорошо разбирается в этом движке и знает его как свои 5 пальцев. Обращайтесь ...