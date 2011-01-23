Скрипт поиска

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки133 просмотра

Нужен скрипт поиска на сайт. скрипт должен выводить результаты поиска в дизайне сайта. пример работы скрипта - поиск на сайте kinobanda.net

14 лет назад
vitaliyna
30 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Flatry
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$23
1 день
Все сделал в кратчайшие сроки и все правильно, как я и хотел. Большое спасибо. еще обращусь

Заявки фрилансеров

Flatry
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад