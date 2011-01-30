Портфолио на флеше

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки61 просмотр

Интересует создание сайта-портфолио на подобии http://www.opel.ru/flash.html , только тема - фото

Оставлять заявки только в проекте с обязательным указанием цены!

14 лет назад
Krevetkator
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

eeji
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$200
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

eeji
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Организация трансляции FM-станции в Интернет

    Есть радиостанция, вещающая в FM-диапазоне. Нужен человек, который сможет организовать онлайн-трансляцию радиоэфира на сайте радиостанции в формате Интернет-радио (опыт обязателен) Будут рассматриваться только конкретные предложения со сроками и стоимостью.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа с AS3. Flash

    $2500

    Есть готовая шапка. ее надо чуть чуть доделать... более того - для доделок есть исходники, тоесть ваша задача просто рассунуть что куда, но чтоб без ошибок. 1. в исходнике шапки 2 кадра, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поиск - Api Ebay

    $250

    Добрый вечер. Нужно встроить поиск по ebay на сайт. Ищу исполнителя с обязательным опытом работы с ebay api. Прощу оставлять заявки только тех, у кого он есть. Если таковые ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подключение платежной системы

    Нужно подключить к сайту на Joomla/Virtuemart вот эту платежную систему. http://www.expercash.co.uk/ Дело в том что в перечне систем нету VirtueMart-а. http://www.expercash.co.uk/shop-systems/ Лицензия уже куплена. В принципе если нужно, можно ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка, интеграция, программирование (Битрикс)

    Собрать сайт по детальному описанию функционала. Основные разделы: - форум - блоги (требует незначительной доработки) - информационные блоки (2 шт, требует доработки) - рейтинги участников - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Срочно написать модуль "Почтовая рассылка"

    Требуется срочно написать модуль позволяющий производить массовую рассылку по зарегистрированным на сайте пользователям. Желательно написать уже сегодня. CMS – Simp.la Сайт – hardsoda.ru Ждем ваших ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка VPS сервера

    Надо настроить вот этот хостинг http://www.hetzner.de/en/hosting/produkte_vserver/vq7 с параметрами в приложении + дополнительными требованиями к VPS. 1) Установить nginx для frontend-а 2) Настроить почтовый сервер, так как будет отправка почты. 3) ...

    ApacheDebianMySQLNginxUbuntu
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать несложный скрипт

    В общем задача проста: Есть 2 скрипта php назовем их test и test 2.php Данные в скриптах выводятся через: file_get_contents Нужен скрипт который бы считывал инфу с файла test2.php И если файл не доступен брал ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Распарсить html сайт

    $32

    Нужен программист, который способен распарсить html документы в одной директории сайта и прислать мне список. На сайте выложены 1500 документов, нужно представить список – название документа, автор, курс, название предмета. Оплата ...

    HTML
    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад