Работа с AS3. Flash

Есть готовая шапка. ее надо чуть чуть доделать... более того - для доделок есть исходники, тоесть ваша задача просто рассунуть что куда, но чтоб без ошибок.

1. в исходнике шапки 2 кадра, нужно сделать плавный переход с первого кадра на второй, для этого я прикладываю исходник с котом, там есть хороший эффект жалюзи. ну я думаю как сделать - поместить картинку первого кадра на второй, и вписать в экшн чтоб она ушла в виде жалюзи...

2. на втором кадре в лесу течет речка, к этому кадру я приложил исходник с рыбкой. хотелось бы чтоб рыбка выпрыгивала из воды, по возможности так же оставляя разводы.

жду.