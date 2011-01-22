Написать модуль для Joomla

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Завершен1 заявка112 просмотров

Необходимо написать код для mod_php в Joomla.

Суть заключается в том что по определенным критериям должна выбратся нужная веб ссылка из БД.

Т.е. должно быть 4 выпадающих списка, в которых мы выбираем значения, и кнопка "Найти". При нажатии на кнопку под модулем должна появиться ссылка.

Могу показать мои разработки, на денвере все работает, вставляю в джумлу появляются косяки.

Пишите цену и аську.

Joomla
14 лет назад
max-n73
Максим 
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

joomlaman2
53 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
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joomlaman2
53 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад