Написать модуль для Joomla

Необходимо написать код для mod_php в Joomla.

Суть заключается в том что по определенным критериям должна выбратся нужная веб ссылка из БД.

Т.е. должно быть 4 выпадающих списка, в которых мы выбираем значения, и кнопка "Найти". При нажатии на кнопку под модулем должна появиться ссылка.

Могу показать мои разработки, на денвере все работает, вставляю в джумлу появляются косяки.

Пишите цену и аську.