Виртуальный офис

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок154 просмотра

Требуется сделать виртуальный офис и поддерживать его.

Работа удалённая по контракту.

Устройство на работу официальное.

Желателен опыт в данной области.

Минитехусловия.

1. Чат

2. голосовая связь

3. Видеосвязь

4. Реестр обрабатываемых документов различными пользователями.

5. Форум

6. Удалённое обучение (ссылки на различные документы, размещённые на бесплатных серверах)

7. Закрытый канал связи с любым удалённым работником (на выбор руководителя).

8. Хранилище документов текстовых и графических форматов.

9. Объединение работников в разные группы (возможность связаться только с членом группы)

10. Учёт рабочего времени (время работы каждого работника на сайте).

11. База данных работников и их послужной список и другие данные.

12. Бухгалтерский учёт.

13. Реестр цифровых подписей работников.

14. Иерархия доступа к информации

15.Клиентская база

16.База проектов

сайт www.metall.crimea.ua

По каждому пункту будет отдельное техзадание.

Какова цена и сроки?

С уважением,

Павел Кожушков

При определении компетенции мастера нас интересует поэтапность выполнения каждого пункта.

Возможно коллективное участие в реализации данного проекта.

14 лет назад
globaltec
55 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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