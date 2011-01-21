Нужно переделать модуль загрузки товаров в базу интернет-магазина. Сейчас загрузка происходит очень медленно и ограничена до 1000 товаров в файле. Также нужно изменит структуру импорта товара на подобии файла который во вложении. Сайт :http://all-tyres.com.ua/
Виртуальный офис
Требуется сделать виртуальный офис и поддерживать его.
Работа удалённая по контракту.
Устройство на работу официальное.
Желателен опыт в данной области.
Минитехусловия.
1. Чат
2. голосовая связь
3. Видеосвязь
4. Реестр обрабатываемых документов различными пользователями.
5. Форум
6. Удалённое обучение (ссылки на различные документы, размещённые на бесплатных серверах)
7. Закрытый канал связи с любым удалённым работником (на выбор руководителя).
8. Хранилище документов текстовых и графических форматов.
9. Объединение работников в разные группы (возможность связаться только с членом группы)
10. Учёт рабочего времени (время работы каждого работника на сайте).
11. База данных работников и их послужной список и другие данные.
12. Бухгалтерский учёт.
13. Реестр цифровых подписей работников.
14. Иерархия доступа к информации
15.Клиентская база
16.База проектов
сайт www.metall.crimea.ua
По каждому пункту будет отдельное техзадание.
Какова цена и сроки?
С уважением,
Павел Кожушков
При определении компетенции мастера нас интересует поэтапность выполнения каждого пункта.
Возможно коллективное участие в реализации данного проекта.
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