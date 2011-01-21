Php скрипт

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  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок216 просмотров

Обрабатывает txt документ, берёт первые N строк и приводит их в такой вид, пример ниже:

было

строка1

строка2

строка3

стало

{строка1|строка2|строка3}

PHP
14 лет назад
Nikolaipetroff
Петров 
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

MotovYurii
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
14 лет назад
$5
1 день
Быстро и удобно сделал всё что просил. спасибо

Заявки фрилансеров

MotovYurii
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
14 лет назад