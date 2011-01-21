Приложение под Facebook

Необходимо разработать простое приложение под FB:

- Регистрация юзеров во внутр.БД (емейл, пол)

- Приглашение других юзеров в приложение (отметка о том что юзер пригласил не менее 5 друзей)

- Проверка на число приглашенных (не менее 5)

- Возврат приглашений (т.е. юзер должен иметь возможность каким-то образом снять отметку о том, что он пригласил друзей, и они становятся снова доступны для приглашения)

В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество.