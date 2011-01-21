Подправить js и html

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок127 просмотров

Нужен человек который очень хорошо разбирается в html5.

у нас есть приложение на html5, в браузерах все нормально показывается, а на мобилных выдается не правильный контент. нужно оперативно подправить js и html

HTMLJavaScript
14 лет назад
djamag
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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