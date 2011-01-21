Только для Челябинска: ремонт модуля для емэйлов

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки256 просмотров

Требуются ТОЛЬКО кандидатуры, проживающие в Челябинске.

ОТремонтиовать модуль для рассылки почты по базе.

Сделан на пхп.

Коннектится с БД Майскле.

Делался 4 года назад, в прошлом году работал сейчас решили опять завести - не работает.

Требуется отремонтировать,чтобы работало.

Дать взглянуть на сам модуль можно тут:

http://www.liugong.ru/remont.rar

П.С. Пароль к БД уже проверял -норм.

+ Добавлены не экранированные кавычки от сюда и бок

mysql_connect("u15292.mysql.masterhost.ru:3306","u15292","Parol k baze dannih - ubral "74 delo" dlya primera.");

Еще раз говорю: Пароль к БД уже проверял -нормально работает. Я его в этом архиве СПЕЦИАЛЬНО поменял, чтобы не выкладывать в паблик рабочий пароль от БД.

PHP
14 лет назад
74delo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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