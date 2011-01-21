Необходимо посадить несложную верстку на wordpress и выложить на хостинг. Верстка в приложении. Все предложения только в проект с ценами и сроками, желательно сразу пример сайта на ...
Только для Челябинска: ремонт модуля для емэйлов
Требуются ТОЛЬКО кандидатуры, проживающие в Челябинске.
ОТремонтиовать модуль для рассылки почты по базе.
Сделан на пхп.
Коннектится с БД Майскле.
Делался 4 года назад, в прошлом году работал сейчас решили опять завести - не работает.
Требуется отремонтировать,чтобы работало.
Дать взглянуть на сам модуль можно тут:
http://www.liugong.ru/remont.rar
П.С. Пароль к БД уже проверял -норм.
+ Добавлены не экранированные кавычки от сюда и бок
mysql_connect("u15292.mysql.masterhost.ru:3306","u15292","Parol k baze dannih - ubral "74 delo" dlya primera.");
Еще раз говорю: Пароль к БД уже проверял -нормально работает. Я его в этом архиве СПЕЦИАЛЬНО поменял, чтобы не выкладывать в паблик рабочий пароль от БД.
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