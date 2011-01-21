Приложение внутренний мессенджер для участниуов сайта на собств RED5 серваке

1) В видеочат встроен онлайн переводчик сообщений что позволяет общаться на разных языках. (Русский, Англ, Франц, Испанский, Немецкий, Арабский) каждый мембер выбирает свой родной язык.

2. тарифицирует поминутно чат при включенной камере и звуке и без камеры и звука по двум тарифам. (деньги распределяет в бухгалтерии сайта. Генерирует записи. Типа кто с кем когда, сколько времени. и прибыль агентства, суб агентства, переводчика и админа сайта.

____ девушка может назначать цену минуты чата с собой.

3) юзеры могут приватно общаться с несколькими юзерами одновременно.

4) могут обмениваться файлами.

5) история чата хранится на серваке.

6) есть запрещенные слова, прописываемые модером.

7) разные смайлики

8) пересылка файлов платная.( за дополниельные кредиты) – не обязательно.

9) возможность прикрутить простейшие игрушки для М и Ж на романтические темы. Типа угадай предмет который я загадала… , пройти тест на совместимость.