Видео чат

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок101 просмотр

Приложение внутренний мессенджер для участниуов сайта на собств RED5 серваке

1) В видеочат встроен онлайн переводчик сообщений что позволяет общаться на разных языках. (Русский, Англ, Франц, Испанский, Немецкий, Арабский) каждый мембер выбирает свой родной язык.

2. тарифицирует поминутно чат при включенной камере и звуке и без камеры и звука по двум тарифам. (деньги распределяет в бухгалтерии сайта. Генерирует записи. Типа кто с кем когда, сколько времени. и прибыль агентства, суб агентства, переводчика и админа сайта.

____ девушка может назначать цену минуты чата с собой.

3) юзеры могут приватно общаться с несколькими юзерами одновременно.

4) могут обмениваться файлами.

5) история чата хранится на серваке.

6) есть запрещенные слова, прописываемые модером.

7) разные смайлики

8) пересылка файлов платная.( за дополниельные кредиты) – не обязательно.

9) возможность прикрутить простейшие игрушки для М и Ж на романтические темы. Типа угадай предмет который я загадала… , пройти тест на совместимость.

14 лет назад
InAeternum
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Видео чат в новый домен (flash, html, php)

    $75

    Необходимо подключить flash видео чат в новый домен, подробнее читайте пожалуйста в прикрепленном документе. В документе все расписано, что нужно сделать. В идеале мне нужно чтобы вы показали работающий пример у себя на сервере, ...

    HTMLPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать регекспы для nginx

    $50

    Ищу специалиста написать регекспы для nginx Для того чтоб описать location для заданных адресов Подробнее на месте. По времени срочно, нужно сегодня. Оставляйте контакты для быстрой ...

    Nginx
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание сайта

    Доброго времени суток всем читающим данное сообщение! Все просто: Задача: сделать так, чтобы сайт заработал (впоследствии его раскрутка)! Имеется дизайн. все остальное - в личку

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вывести страничку на главную - webasyst

    www_modnoe_kz вот тут есть блок СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ вот прямо над ним нужно вывести одну страничку, текстовый блок это вебасист ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка смс-биллинга

    $100

    Необходим разработчик для смс-биллинга проект. Необходимы хорошие знания фреймворка Kohana 2.3.4 и базовые знания Linux. Требуется, через API агрегаторов (А1 и т.д.) настроить работу приема смс и подписок за короткие сроки. ...

    Linux
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Калькулятор

    $40

    Добрый вечер. Нужно сделать калькулятор для сайта на js для сайта с движком вордпресс. Файл excel прилагается, как и api приватбанка (понадобится) Видео ролики поясняющие работу с калькулятором: http://dl.dropbox.com/u/2143447/2011-01-20_1804.swf http://dl.dropbox.com/u/2143447/2011-01-20_1806.swf ...

    JavaScriptWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Компонент для Joomla v1.5

    $270

    Необходимо написать компонент для Joomla v1.5 по Техническому Заданию. Компонент представляет собой сервис платных объявлений для целевой аудитории (музыкантов). Администратор размещает у себя в панели объявления. Пользователь, выбрав понравившееся ему объявление, проходит процедуру оплаты ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад