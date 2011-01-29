Необходимо написать компонент для Joomla v1.5 по Техническому Заданию.

Компонент представляет собой сервис платных объявлений для целевой аудитории (музыкантов). Администратор размещает у себя в панели объявления. Пользователь, выбрав понравившееся ему объявление, проходит процедуру оплаты через мерчант-сервис, после чего приступает к загрузке своего музыкального файла и анкеты-заявки. По своей сути - это сервис платных загрузок (upload).

Внутри компонента работает рассыльщик: все загруженные музыкальные файлы он рассылает по указанные Администратором e-mail адресам заказчиков данных объявлений.