Компонент для Joomla v1.5

$270
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка164 просмотра

Необходимо написать компонент для Joomla v1.5 по Техническому Заданию.

Компонент представляет собой сервис платных объявлений для целевой аудитории (музыкантов). Администратор размещает у себя в панели объявления. Пользователь, выбрав понравившееся ему объявление, проходит процедуру оплаты через мерчант-сервис, после чего приступает к загрузке своего музыкального файла и анкеты-заявки. По своей сути - это сервис платных загрузок (upload).

Внутри компонента работает рассыльщик: все загруженные музыкальные файлы он рассылает по указанные Администратором e-mail адресам заказчиков данных объявлений.

Joomla
14 лет назад
exposila
Алексей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$270
7 дней
Исполнитель работает четко, быстро, все делает вовремя, адекватно реагирует на все замечания и предложения. Обеспечивает пост-продажное обслуживание и настройку. Рекомендую!!!
Получил грамотное тз, оформили сбс, вовремя оплатили. Заказчик быстро реагировал на все вопросы, всегда был на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад