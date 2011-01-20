1. Необходимо разработать небольшую форму на jQuery 2. Настроить скрипт всплывающих картинок, скрипт есть, требуется настроить вывод картинок относительно окна браузера.
Работа с joomla
Небольшая разовая работа по восстановлению сайта на джумле.
Заявки фрилансеров
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