1. Необходимо разработать небольшую форму на jQuery 2. Настроить скрипт всплывающих картинок, скрипт есть, требуется настроить вывод картинок относительно окна браузера.
Установить движок creativecommons на хостинге
Нужно развернуть движок на хостинге.
Выслушаю предложения по ценам. Желательно не очень дорого.
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