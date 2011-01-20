Доработать доску listbingo.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Доработать доску listbingo. Привязать модули оплаты вебмани и пайпал и выведение платных и последних объявлений.Пример http://fr.kapaza.be/region-bruxelloise. Ваши сроки и цена.

14 лет назад
dizap
60 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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