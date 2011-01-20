Нужен модуль на drupal "Найти друзей"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок121 просмотр

Нужен модуль – на drupal "Найти друзей"

типа http://www.free-lance.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fmy.mail.ru%2Fmy%2Fimport%3Fshow%3Daddress и http://www.free-lance.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F%3Fsk%3Dff%26ap%3D1

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Drupal
14 лет назад
afishi
Серго 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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