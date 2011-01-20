Есть файл sample.php с правами 666, который нужно разбросать по списку папок вида: /home/user1/domains/sample.com/public_html/dir1/dir2/ /home/user2/domains/sample2.com/public_html/dir1/dir2/ /home/user3/domains/sample3.com/public_html/dir1/dir2/ Это папки разных пользователей на сервере, список папок берем из файла, при этом нужно ...
Разработка портала автогоночной тематики
Необходима команда из 2(?) программистов для разработки портала на тематику автомобильных гонок.
Ориентировочный срок разработки 3-4 месяца.
Предварительное ТЗ по запросу.
CMS или самописный движок - вопрос для обсуждения.
Дизайн не нужен, уже заказан отдельно.
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