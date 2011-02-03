Разработка модулей клиентской части веб прилодения. Необходимо знание: css, jquery, javascript а так же div вестки. Работа сдельная. Разработка модулей для веб приложения. Знание HTML,CSS, Mysql, PHP, библиотеки Jquery ...
Фотогалерея под WordPress
Доброго времени суток!
Необходимо создать фотогалерею под WordPress (в семи разделах по одной галереи) с возможностью самостоятельно менять картинки из админки. Дизайн фотогалереи должен соответствовать шаблону, прикрепленному к проекту. При ответе, пожалуйста указывайте стоимость, срок разработки и платформу на которой будет фотогалерея реализована (javascript, flash и т.д.).
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