Фотогалерея под WordPress

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Завершен3 заявки199 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо создать фотогалерею под WordPress (в семи разделах по одной галереи) с возможностью самостоятельно менять картинки из админки. Дизайн фотогалереи должен соответствовать шаблону, прикрепленному к проекту. При ответе, пожалуйста указывайте стоимость, срок разработки и платформу на которой будет фотогалерея реализована (javascript, flash и т.д.).

JavaScriptWordPress
14 лет назад
amk1come
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

bshepelev
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$1
3 дня
Быстро и качественно установил плагин галереи под WP. При случае, обязательно прибегну к его услугам. Всем рекомендую!
Четко поставленная задача залог успеха реализации

Заявки фрилансеров

bshepelev
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад