Фотогалерея под WordPress

Доброго времени суток!

Необходимо создать фотогалерею под WordPress (в семи разделах по одной галереи) с возможностью самостоятельно менять картинки из админки. Дизайн фотогалереи должен соответствовать шаблону, прикрепленному к проекту. При ответе, пожалуйста указывайте стоимость, срок разработки и платформу на которой будет фотогалерея реализована (javascript, flash и т.д.).