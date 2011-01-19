Разработка модулей клиентской части веб-приложения

Разработка модулей клиентской части веб прилодения.

Необходимо знание: css, jquery, javascript а так же div вестки.

Работа сдельная.

Разработка модулей для веб приложения.

Знание HTML,CSS, Mysql, PHP, библиотеки Jquery

В общих чертах о задании.

Необходимо разработать для клиентской части веб-приложения HTML страницы интерфейсов.

На страницах применяется пользовательская функциональность на основе jquery: плагины, эффекты, виджеты и т.д. Страница может быть составной, т.е. динамически подгружает в себя другие страницы. Например форма с закладками, где в каждую закладку подгружается своя страница. Разъяснения по организации и включению скриптов, событий страницы, стилей, файлов страниц и т.д. будут сделаны дополнительно. Поэтому заранее обращаю внимание на хорошее знание библиотек jquery

Готовая страница, как правило, является частью чего-то и по-готовности передается для дальнейшей работы в сборку. Таких страниц (составных частей) несколько десятков и они могут быть связаны между собой по ходу сборки приложения. Задания будут сформулированы максимально компактно .

Оплата сдельная.

Стоимость и способы оговариваются отдельно по телефону.