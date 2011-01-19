Разработка партнёрки с привязкой к Джумле

Требуется профессионал – программист для разработки компонента Партнерки для Joomla с интеграцией и привязкой к соцсети, интернет магазину и форуму. Обсуждается готовый вариант качественной партнёрки с качественным внутренним интерфейсом с доработкой под потребности проекта.

Есть готовая партнёрка Post Affiliate Pro 4 – можно её доработать под нужны проекта и сделать адаптацию к компонентам Джумла. Хотя в программе указано, что для джумлы есть специальный готовый модуль в данной партнёрке. Конечная цена работы так же может обсуждаться. Это нужно сделать как можно скорее! Хотя сроки не жмут Главное качество работы!

Жду реальных предложений от серьёзных и проверенных партнёров.. Балаболов и халявщиков – просьба не беспокоить!!