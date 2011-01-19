Необходимы модули DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка134 просмотра

Необходимы модули для ДЛЕ:

1. Авторынок

2. Биржа труда

3. Недвижимость

Примерные примеры: kaliostro.net/

Просьба указать примерную стоимость.

Подробное ТЗ будет.

DLE
14 лет назад
Basoleg1986
Олег Басов 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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