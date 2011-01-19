Доработка сайта на WordPress

Нужен толковый php+JS программист c опытом разработки под WP3.

Основная цель:

Доработать модули, исправить баги, оптимизировать производительность и подготовить к запуску корпоративный сайт. Только программные правки без верстки! За нее отвечает другой человек.

Это значит придется решать много мелких задач в таких модулях как галерея, внутренний интернет-магазин (Shopp скрипт), кастом_филды в админке и т.д. при этом не нарушив работу остальных модулей сайта.

Учитывая специфику задачи, готов рассмотреть предложения с почасовой оплатой, сдельная оплата так же возможна (небольшими пакетами по 3-5 задач).

Жду ваши предложения!

P.S. С разработчиками из Киева возможно долгосрочное сотрудничество.