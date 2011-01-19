Здравствуйте! Уважаемые фрилансеры! Нужен программист для написания сайта интернет магазина Steam аккаунтов и ключей игр. Ниже я перечислю что нужно сделать. Если вы знакомы с сервисом Steam (не первый день) и с ...
Установить движок SimplePortal + локализация
Нужно установить и настроить движок simpleportal + настроить локализацию.
- движок simpleportal
- http://www.simplemachines.ru/index.php?topic=10516.0 - обсуждение движка
- скин настроить желательно дефолтный с официального сайта http://simpleportal.net/index.php
- http://dragomano.ru/page/simpleportal - русская локализация
Выслушаю предложения по ценам и срокам.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $500Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть база данных, содержащая заголовки, описания и ссылки. Требуется по крону по порядку вытягивать из базы нужные данные и публиковать в блог на Wordpress.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно создать панель подбора продукции полностью на jquery, старая версия есть здесь www.fluid-line.ru/NV , информация должна переключаться без перезагрузки, также как работает сейчас старая на сайте. Данные должны браться из JSON массива, он уже есть. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно реализовать ЧПУ каталога, реализованного на компоненте SOBI2 посредством sobiSEF плагина. Избавиться от дублей в title и breadcrumb.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Есть сайт с линейками для форумов (скрипт отсчета времени с момента события или до события) - http://line.romanticcollection.ru/ba/index2.php Необходимы следующие доработки с сохранением работоспособности старого скрипта (то есть внести в него изменения): ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Привет, друзья. Необходимо разработать приложение для соц. сети Facebook. Небольшое описание: Пользователь заходит в приложение из страны А со знанием его коренного языка. Выставляет, какой язык хочет учить и его уровень. Находит ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Нужно внести следующие правки на сайте, работающем на CMS Битрикс. 1. Настроить модуль фотогалереи, чтобы фотографии в блок с фотографиями на странице загружались из нее, а не из ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется сформировать и импортировать базу ЕТК VDS ETM - только БМВ. Просьба представлять примеры подобного, чтобы у вас уже был опыт в этом. Надеюсь уже есть что-то готовое.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо спарсить весь каталог товаров - описание + фото (примерно 2000) в любой движок интернет магазина (дизайн буду ставить шаблонный). Предпочтение - magento, virtuemart, osc. ...готов с радостью рассмотреть любые другие cms. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день. На сайте http://bioabc.ru/ при наведении на фотографии любого из товаров появляется всплывающая подсказка (всплывающий balloon) с текстом описания товара. Однако у этой подсказки есть небольшой ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад