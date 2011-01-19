Необходимо разработать веб-приложение для работы в социальных сетках. Вёрстка/Дизайн приложения разработаны (см. пример главной страницы). Необходимо реализовать iframe приложение работающее ВКонтакте и МоёмМире. Технологии используемые в приложении: 1) ...
Исправить z-Index всплывающей подсказки (jquery)
Добрый день.
На сайте http://bioabc.ru/ при наведении на фотографии любого из товаров появляется всплывающая подсказка (всплывающий balloon) с текстом описания товара.
Однако у этой подсказки есть небольшой баг: промотайте страницу вниз до блока "Новая продукция" до середины картинки товара "Шампунь Миглиорин против выпадения волос" (образец, до какого момента нужно промотать страницу вниз есть на прилагающейся картинке); затем наведите на этот товар мышкой - в результате всплывающая подсказка будет показана только частично, часть её будет обрезана и как бы скрыта за оранжевой плашкой с надписью "Новая продукция" (см. прилагающуюся картинку).
Данный эффект проявляется тогда, когда текст в всплывающей подсказке большой, и когда эта подсказка наезжает на другие элементы сайта - тогда та её часть, которая наехала - скрывается под элементом сайта, на который она наехала.
Код, которым всплывающие подсказки присоединяются к товарам (см. также в коде страницы):
var $bt_cont = $('.bt_cont');
$bt_cont.each( function() {
$(this)
.bt({
contentSelector: "$(this).children('.bt_text').html()",
// contentSelector: "$(this).parent('.bt_text').html()",
// shrinkToFit: true,
shrinkToFit: false,
padding: '8px 7px 0px 9px',
cornerRadius: 3,
width: '220px',
fill: 'rgb(255, 251, 242)',
hoverIntentOpts: {interval:300,timeout:0}
})
});
Всплывающая подсказка подключается так:
В самом скрипте, код которого указан выше в самом конце js файла есть настройки:
textzIndex: 9999, // z-index for the text
boxzIndex: 9998, // z-index for the "talk" box (should always be less than textzIndex)
wrapperzIndex: 9997,
однако эти настройки не помогают, и в некоторых случаях всплывающая подсказка показывается частично.
Нужно решить эту проблему.
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