Исправить z-Index всплывающей подсказки (jquery)

Добрый день.

На сайте http://bioabc.ru/ при наведении на фотографии любого из товаров появляется всплывающая подсказка (всплывающий balloon) с текстом описания товара.

Однако у этой подсказки есть небольшой баг: промотайте страницу вниз до блока "Новая продукция" до середины картинки товара "Шампунь Миглиорин против выпадения волос" (образец, до какого момента нужно промотать страницу вниз есть на прилагающейся картинке); затем наведите на этот товар мышкой - в результате всплывающая подсказка будет показана только частично, часть её будет обрезана и как бы скрыта за оранжевой плашкой с надписью "Новая продукция" (см. прилагающуюся картинку).

Данный эффект проявляется тогда, когда текст в всплывающей подсказке большой, и когда эта подсказка наезжает на другие элементы сайта - тогда та её часть, которая наехала - скрывается под элементом сайта, на который она наехала.

Код, которым всплывающие подсказки присоединяются к товарам (см. также в коде страницы):

var $bt_cont = $('.bt_cont');

$bt_cont.each( function() {

$(this)

.bt({

contentSelector: "$(this).children('.bt_text').html()",

// contentSelector: "$(this).parent('.bt_text').html()",

// shrinkToFit: true,

shrinkToFit: false,

padding: '8px 7px 0px 9px',

cornerRadius: 3,

width: '220px',

fill: 'rgb(255, 251, 242)',

hoverIntentOpts: {interval:300,timeout:0}

})

});

Всплывающая подсказка подключается так:

В самом скрипте, код которого указан выше в самом конце js файла есть настройки:

textzIndex: 9999, // z-index for the text

boxzIndex: 9998, // z-index for the "talk" box (should always be less than textzIndex)

wrapperzIndex: 9997,

однако эти настройки не помогают, и в некоторых случаях всплывающая подсказка показывается частично.

Нужно решить эту проблему.

--------------------------------------------------

Если вы знаете, как решить эту задачу - можете написать в ЛС решение, если оно окажется верным - вы сразу же будете выбраны как фрилансер проекта, и проект будет закрыт.

Уже 2 человека не смогли решить эту задачу, поэтому не подавайте свои заявки необдуманно. Ещё раз повторюсь, что если вы знаете решение - пишите его в ЛС, если оно окажется верным - я оплачу вам работу сразу же и проект будет закрыт с выбором вас.

Оплата в любой системе на ваш выбор. Положительный отзыв в случае нашего положительного сотрудничества гарантирую.

Жду ваших предложений!