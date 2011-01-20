Требуется разработчик для доработки движка Vamshop (клон Oscommerce). Работа более-менее постоянная, есть достаточно большой объем требований, который надо реализовать. Требования: 1. Опыт работы с вамшопом. 2. Ответственность. ...
Приложения для соц. сетей
Необходимо разработать веб-приложение для работы в социальных сетках. Вёрстка/Дизайн приложения разработаны (см. пример главной страницы).
Необходимо реализовать iframe приложение работающее ВКонтакте и МоёмМире.
Технологии используемые в приложении:
1) PHP 5.3
2) Фреймворк Yii
3) MySQL
4) JQuery
5) AJAX
6) JSON
Похожие приложения:
http://vkontakte.ru/app1817212
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