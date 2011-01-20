Приложения для соц. сетей

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок518 просмотров

Необходимо разработать веб-приложение для работы в социальных сетках. Вёрстка/Дизайн приложения разработаны (см. пример главной страницы).

Необходимо реализовать iframe приложение работающее ВКонтакте и МоёмМире.

Технологии используемые в приложении:

1) PHP 5.3

2) Фреймворк Yii

3) MySQL

4) JQuery

5) AJAX

6) JSON

Похожие приложения:

http://vkontakte.ru/app1817212

http://vkontakte.ru/app47397

AJAXjQueryMySQLPHPYii
14 лет назад
flibustier
Гаяр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка движка Vamshop

    Требуется разработчик для доработки движка Vamshop (клон Oscommerce). Работа более-менее постоянная, есть достаточно большой объем требований, который надо реализовать. Требования: 1. Опыт работы с вамшопом. 2. Ответственность. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание викторины

    На сайте нужно создать викторину (возможность проголосовать). Что бы не влазить в код основного сайта есть несколько вариантов реализации: 1. Всплывающее окно (предпочтительнее) 2. Отдельная страничка (или мини сайтик - пару страничек) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Небольшая CMS

    $10

    Здравствуйте, уважаемые вебмастеры, у меня есть к вам задание) Мой заказ заключается в том, чтобы вы написали движок на PHP и mysql. Но есть одно но. Мне нужен легкий и очень быстро ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работы по написанию скриптов

    Нужно написать скрипт который бы прошелся по БД и все определенны данные записал в XML файл с определеннном формате + этот хмл должен раз в день обновляться. Второй скрипт под смс ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Запрограммировать сайт

    Есть сайт finn.no мы разрабатываем дизайн сайта после одобрения дизайна сверстаем весь функционал сайта у нас аналогичный будет в будушем проекте хочеться знать сколько будет стойть программная часть. Огласите сроки и бюджет

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта на osCommerce + система оплаты ЯД

    1) усовершенствовать модуль выбора способа доставки товара при заказе надо чтобы работал так: - выбираем регион (москва / Россия) - если москва, то доставка только курьером, а способ оплаты можно выбрать 1) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Модуль для prestashop

    Добрый день! Необходимо написать модуль фильтрации товаров для престы Фильтр должен действовать в рамках категорий товаров Параметры фильтра по характеристикам товаров + фильтр по цене

    PrestaShop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад