Работы по написанию скриптов

Нужно написать скрипт который бы прошелся по БД и все определенны данные записал в XML файл с определеннном формате +

этот хмл должен раз в день обновляться.

Второй скрипт под смс биллинг, он уже настроен нужно просто его задействовать под другую услугу, произвести кое какие изменения в движке cms