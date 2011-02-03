Доработка сайта на osCommerce + система оплаты ЯД

1) усовершенствовать модуль выбора способа доставки товара при заказе

надо чтобы работал так:

- выбираем регион (москва / Россия)

- если москва, то доставка только курьером, а способ оплаты можно выбрать 1) наличными курьеру или 2) по предоплате

если Россия то способ доставки 1)почта и 2) ems, оплата - только по предоплате

стоимости рассчитываются по своим алгоритмам

2) разработать доп. функционал по предоплате:

- желательно яндекс-деньги

- выписка платежек для оплаты через банк