Доработка сайта на osCommerce + система оплаты ЯД

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Завершен2 заявки148 просмотров

1) усовершенствовать модуль выбора способа доставки товара при заказе

надо чтобы работал так:

- выбираем регион (москва / Россия)

- если москва, то доставка только курьером, а способ оплаты можно выбрать 1) наличными курьеру или 2) по предоплате

если Россия то способ доставки 1)почта и 2) ems, оплата - только по предоплате

стоимости рассчитываются по своим алгоритмам

2) разработать доп. функционал по предоплате:

- желательно яндекс-деньги

- выписка платежек для оплаты через банк

14 лет назад
Sereger
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

littleBuddha
Владислав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$50
2 дня
Грамотный специалист, сделал все качественно и в срок, серьезное отношение ко всем мелочам, порадовали ежедневные отчеты о проделанной работе и планах на следующий день. Буду обращаться еще.
Эффективная коммуникация, четкая постановка задачи. Рекомендую

Заявки фрилансеров

littleBuddha
Владислав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад