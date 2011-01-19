Убрать конфликт между jquery и mootools

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Завершен4 заявки213 просмотров

На сайте используется ротатор картинок из mootols

вот такой код на сайте:

onmouseover="startThumbChange('1009007', 16, 'http://..../thumbs/001/009/007/');"

onmouseout="endThumbChange('1009007', 'http://...../thumbs/001/009/007/');" >

но теперь нужно выводить на сайте тизеры, а они используют jquery, вот таким кодом выводятся:

Так вот из-за подключения библиотеки jquery, перестаёт работать ротатор картинок.

Мне нужно чтобы это всё функционировало вместе.

jQuery
14 лет назад
vipangola
Алексей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

maverick_den
Ден 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-6)
14 лет назад
$50
1 день
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maverick_den
Ден 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-6)
14 лет назад