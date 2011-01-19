Убрать конфликт между jquery и mootools

На сайте используется ротатор картинок из mootols

вот такой код на сайте:

onmouseover="startThumbChange('1009007', 16, 'http://..../thumbs/001/009/007/');"

onmouseout="endThumbChange('1009007', 'http://...../thumbs/001/009/007/');" >

но теперь нужно выводить на сайте тизеры, а они используют jquery, вот таким кодом выводятся:

Так вот из-за подключения библиотеки jquery, перестаёт работать ротатор картинок.

Мне нужно чтобы это всё функционировало вместе.