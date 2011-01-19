Есть сложный модуль для возможности создания блогов на сайте (Блоги (Доки) 1.4.5), созданный для ранних версий DLE. Написан на PHP. Необходимо выявить все неполадки и починить его до полной работоспособности на версии DLE 9.2, + ...
Спарсить товар
Сделать парсер товара http://h2odesign.ru/. в ексель. форму дам.
укажите цену и сроки
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