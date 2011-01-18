Нужен мод для форума phpbb 3.0.8 Консультация вопрос-ответ, и блок вывода последних вопросов на портал форума. Приблизительное ТЗ. Работа без права доступа в аккаунт, высылаю папку и БД форума для установки мода,еще ...
Адаптирование и доработка модуля под DLE 9.2
Есть сложный модуль для возможности создания блогов на сайте (Блоги (Доки) 1.4.5), созданный для ранних версий DLE. Написан на PHP. Необходимо выявить все неполадки и починить его до полной работоспособности на версии DLE 9.2, + требуется его доработка (добавление возможностей). Разработчики пропали без вести и забросили дальнейшую разработку и поддержку этого модуля.
ТЗ:
1. Анализ модуля по присланным документам.
2. Выявление и устранение неполадок, адаптирование под DLE 9.2.
3. Доработка модуля по 10 пунктам (возможно будет и больше).
Требования:
1. Коммуникабельность
2. Опыт работы с DLE
3. Знание PHP и MySQL
Рассматриваются заявки только для полного выполнения ТЗ. Исполнителю пришлю сам модуль, документ с его описанием и полной историей создания, скриншоты модуля, перечень необходимых доработок.
Заявки фрилансеров
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