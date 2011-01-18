Адаптирование и доработка модуля под DLE 9.2

Есть сложный модуль для возможности создания блогов на сайте (Блоги (Доки) 1.4.5), созданный для ранних версий DLE. Написан на PHP. Необходимо выявить все неполадки и починить его до полной работоспособности на версии DLE 9.2, + требуется его доработка (добавление возможностей). Разработчики пропали без вести и забросили дальнейшую разработку и поддержку этого модуля.

ТЗ:

1. Анализ модуля по присланным документам.

2. Выявление и устранение неполадок, адаптирование под DLE 9.2.

3. Доработка модуля по 10 пунктам (возможно будет и больше).

Требования:

1. Коммуникабельность

2. Опыт работы с DLE

3. Знание PHP и MySQL

Рассматриваются заявки только для полного выполнения ТЗ. Исполнителю пришлю сам модуль, документ с его описанием и полной историей создания, скриншоты модуля, перечень необходимых доработок.