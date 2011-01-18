Нужен мод для форума phpbb 3.0.8 Консультация вопрос-ответ, и блок вывода последних вопросов на портал форума. Приблизительное ТЗ. Работа без права доступа в аккаунт, высылаю папку и БД форума для установки мода,еще ...
Вставить английскую версию
Привет!
Есть сайт, стоит на HOST CMS, есть перевод для него.
Нужно сделать, чтобы появились страницы на английском на нем с соответствующим переходом.
Плюс появилось редактирование этих страниц в админке.
Спасибо.
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