Вставить английскую версию

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Закрыт1 заявка127 просмотров

Привет!

Есть сайт, стоит на HOST CMS, есть перевод для него.

Нужно сделать, чтобы появились страницы на английском на нем с соответствующим переходом.

Плюс появилось редактирование этих страниц в админке.

Спасибо.

14 лет назад
alikfeld
Гость 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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