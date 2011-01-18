Расширить функционал сообщества

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки163 просмотра

Добрый день.

Для программистов, хорошо разбирающихся в социальных движках.

Задача: Создать сообщество с расширенным функционалом

1. Рейтинга записей и пользователей

2. Прав пользователей / модераторов / подписок

3. Механизма редактирования комментариев / записей

Предполагается, что для решения этой задачи вы будете использовать уже существующие решения (wordpress, buddypress, livestreet, modx и тд) и модули/плагины к ним.

ТЗ - в переписке

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MODXWordPress
14 лет назад
coirneach
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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