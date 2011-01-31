Сделать код тайтла для NetCAt.

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки153 просмотра

У меня в коде сайта на неткате тайтл генерится функцией:

".$current_sub[Keywords], " ".strip_tags(s_browse_path($browse_top))."

Получается тайтл:

http://www.ural-loaders.ru/catalog/pogruzchiki/clg-816.html

"Китайские фронтальные погрузчики. Уральский Завод Погрузчик | Каталог техники | Фронтальные погрузчики | Колесный погрузчик CLG 816"

Что необходимо сделать:

1. Чтобы тайтл получался в обратном порядке:

Колесный погрузчик CLG 816 техники | Фронтальные погрузчики| Каталог| Китайские фронтальные погрузчики. Уральский Завод Погрузчик

HTML
14 лет назад
74delo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

zuart
Артем 
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
ОТиличный ТС. Не только сделал тайтл, дак еще и предложил несколько его вариантов на все случаи деловой жизни! Все делал быстрее срока. Очень рекоммендую!
Приятно и легко работать с человеком, который знает, что ему нужно, и может об этом сказать. Поработал с удовольствием, всегда бы так =)

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zuart
Артем 
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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