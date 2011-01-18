Разработка сайта на Livestreet

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки127 просмотров

Здравствуйте.

Интересует срочная разработка проекта на базе Livestreet. Дизайн и верстка готовы. Сайт содержит в себе весь базовый функционал и некоторые дополнительные функции:

1. фотогалереи

2. регистрация OpenId

3. комментарии к фото

4. рейтинги пользователей

Стоимость? Примеры реализованных проектов? Когда сможете приступить?

14 лет назад
suprom
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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