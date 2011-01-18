Доработать скрипт

1. имеется скрипт, нужно его установить и прикрутить к нему чтобы люди могли заходить, регистрироваться, добавлять площадки и проверять все что нужно. Скрипт написан, но нужно только прикрутить регистрацию, вход под логином и паролем, новости + статьи