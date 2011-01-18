Доработать скрипт

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Закрыт3 заявки174 просмотра

1. имеется скрипт, нужно его установить и прикрутить к нему чтобы люди могли заходить, регистрироваться, добавлять площадки и проверять все что нужно. Скрипт написан, но нужно только прикрутить регистрацию, вход под логином и паролем, новости + статьи

14 лет назад
pmprom
Михаил 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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