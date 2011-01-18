Доработка календаря Ext JS

Для скриптов календаря Ext JS (пример http://dev.sencha.com/deploy/dev/examples/calendar/index.html) необходимо сделать доработку.

1. В локализации при просмотре событий за неделю установить неделю с понедельника по воскресенье (по умолчанию - воскресенье-суббота). Прочая локализация выполнена и скрипты могут быть переданы исполнителю.

2. При просмотре событий за день нужно добавить колонку продолжительности события.

3. В колонку под "маленьким" календариком добавить кнопки управления. При нажатии кнопки передается GET запрос на сервер, который возвращает XML календарю для перевывода данных.

4. Градацию шага времени при просмотре за день сделать 15 минут (по умолчанию 30 минут).

5. Добавить асинхронное обновление данных в календаре по устанавливаему периоду времени только в случае бездействия пользователя.

6. Желательно при добавления события открывать форму ввода непосредственно в строке календаря (edittable) - только при просмотре событий за день.

Скрипты работающие есть, локализация есть. Всё может быть предоставлено.

Оплата после проверки работы. Оплата сервисом www.migom.com