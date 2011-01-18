В основном много мелкой работы по настройке внешнего вида 3х сайтов, разделы для новостей, установка модуля видео и так далее, плюс еще надо перенести 1 сайт на другой хост. не срочно, можете в свободное ...
Оптимизация advanced_search для OScommerce VAM
Ситуация, взял advanced_search с поискам по параметрам на oscommerce.com/contributions но она при поиске тормозит жутко тк несколько таблиц объединяет.
Задача чтоб не тормозила ) Индексы пересоздал, не помогает.
Тормозит вот по таким запросам select distinct p.products_image, m.manufacturers_id, p.products_id, pd.products_name, pd.products_description, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from ((products p) left join manufacturers_info m using(manufacturers_id), products_description pd) left join specials s on p.products_id = s.products_id, categories c, products_to_categories p2c,products_attributes pa where p.products_status = \'1\' and p.products_id = pd.products_id and pd.language_id = \'1\' and p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = c.categories_id and m.manufacturers_id = \'13\' order by pd.products_name limit 50, 10 /var/www/admin_re/data/www/****.ru/advanced_search_result.php 29.599868059158 January 18, 2011, 1:50 am
Ну это я чиркнул без параметров вообще. Но с параметрами при поиске по хар-кам как раз не тормозит, а при поиске по производителю подвисает прилично.
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