Написание скрипта под Human

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка101 просмотр

Нужно написать скрипт под Human для регистрации по профилям определенного движка с использованием антикапчи. Более подробное ТЗ изложу после выбора исполнителя. Цену обсудим...

14 лет назад
nikson1980
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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