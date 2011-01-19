Для постоянной работы нужен человек, разбирающийся в Вордпресе на уровне программирования. Или верстка под Вордпрес на достойном СSS. Есть текущие и мелкие задачи и консультации. (разовая периодическая работа) ...
Устранить неисправность (редактора) на сайте
Нужно устранить неисправность ( вроде бы-редактора) на сайте.
Суть:
http://laperlehotel. com/rooms.php?lang_id=1 тут подложка есть (англ.версия)
http://laperlehotel. com/rooms.php?lang_id=0 тут подложка при редактировании информации пропадает (рус.версия)
Цель: поставить подложку, чтоб при редактировании информации подложка оставалась на месте :)
цмс.самопис (без базы данных).
Оплата по выполнению на кошелек исполнителя.
Пожалуйста указывайте стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $2500Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Написать небольшой парсерВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать модуль слайд шоу и внедрить в shopcms (сделать можно не как модуль, а сторонее расширение) сайт пример 800-ski-shop.comВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $40
Необходимо создать визуальные эффекты для изображения. 1. Нижнее отражение. Пример - http://www.imagemagick.org/Usage/advanced/reflect_attenuated.png 2. Уменьшение в глубину. 3. Уменьшение в глубину с отражением. Пример - http://www.imagemagick.org/Usage/advanced/reflect_distort_sep.png 4. Арка. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт на самописной кмс. Требуется разрабатывать новые функции и разделы.(php, mysql) Желающие в личку или на почту [email protected] Проект большой, работы много, интересует долгосрочное ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужно разработать личный кабинет пользователя. CMS - Joomla. Описание в прикрепленном файле. Вопросы в личку или на почту [email protected]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть сайт www.ukraliance.com.ua Основная его задача нести информацию потенциальным клиентам и получать обратную связь в виде вопросов и заявок. В связи с изменением законодательства, мы меняем стратегию ведения бизнеса. Есть список того что необходимо ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу опытного разработчика под RED5 для устранения проблем с кодировкой у Visichat+RED5.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужна небольшая помощь по скрипту Jquery.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен программист с опытом разработок на движке Prestashop. Нужна реализация непростых модулей отзыва, сортировки и некоторых других. Всем отписавшимся скину задачи. Спасибо.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад