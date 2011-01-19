Устранить неисправность (редактора) на сайте

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Завершен3 заявки180 просмотров

Нужно устранить неисправность ( вроде бы-редактора) на сайте.

Суть:

http://laperlehotel. com/rooms.php?lang_id=1 тут подложка есть (англ.версия)

http://laperlehotel. com/rooms.php?lang_id=0 тут подложка при редактировании информации пропадает (рус.версия)

Цель: поставить подложку, чтоб при редактировании информации подложка оставалась на месте :)

цмс.самопис (без базы данных).

Оплата по выполнению на кошелек исполнителя.

Пожалуйста указывайте стоимость и сроки.

14 лет назад
4diamonds
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

JLife
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Работаем во второй раз- очень довольна качеством работы, содержательным общением, и отличной ценой. Буду обращаться.
Анна обращается не первый раз. Четкое ТЗ, своевременная оплата! В общении спокойна, не грубит. С такими людьми приятно работать!

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JLife
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад