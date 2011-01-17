Доработки под магазин Prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки121 просмотр

Нужен программист с опытом разработок на движке Prestashop. Нужна реализация непростых модулей отзыва, сортировки и некоторых других. Всем отписавшимся скину задачи.

Спасибо.

PrestaShop
14 лет назад
buzuchok
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров