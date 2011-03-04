Устранение недоработок на готовом рабочем сайте

Сайт Favorite-shop.ru

1) Написание YML файла как для яндекс маркета, 1 сейчас есть, но нужен еще один который будет формироваться из администраторской части флажками с наличием. Таким образом будет 2 YML c разным наличием.

2) Не работает сравнение товаров. Сайт переносили с другого домена, и хостинга, раньше работало

3) Не работает поиск по производителю, непомню что-бы когда-то работал

Это сейчас основные цели, по ходу можем еще что-то менять на сайте соответсвенно за доп плату