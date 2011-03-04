Устранение недоработок на готовом рабочем сайте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок229 просмотров

Сайт Favorite-shop.ru

1) Написание YML файла как для яндекс маркета, 1 сейчас есть, но нужен еще один который будет формироваться из администраторской части флажками с наличием. Таким образом будет 2 YML c разным наличием.

2) Не работает сравнение товаров. Сайт переносили с другого домена, и хостинга, раньше работало

3) Не работает поиск по производителю, непомню что-бы когда-то работал

Это сейчас основные цели, по ходу можем еще что-то менять на сайте соответсвенно за доп плату

14 лет назад
Bobster2005
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

patologoanatom
Александр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
36 отзывов
14 лет назад
$80
1 день
Александр, очень быстро исправил ряд ошибок других программистов, уложился в срок 1 день, который поставил себе сам, нам было не к спеху. Когда брался за работу не задавал лишних вопросов, просто поправил чужие не рабочие скрипты и по просьбе привел их в божеский вид для пользователей сайта, причем опять без вопросов типа нарисуйте как это должно выглядеть, причем сделал все замечательно с первого раза. Первый раз вижу не ленивого программиста, пишу отзыв потому, что думаю кому-нибудь пригодиться в выборе поставленной перед ним задачи!
Жаль, что таких заказчиков немного: испытал от сотрудничества только положительные эмоции. Спасибо вам и вашему проекту.

Заявки фрилансеров

patologoanatom
Александр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
36 отзывов
14 лет назад