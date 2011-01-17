Информер котировок (курсы валют, акций, индексов)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки157 просмотров

Нужно сделать Информер котировок (курсы валют, акций, индексов). Адрес источника данных предоставлю сам.

14 лет назад
kereit
Ислам 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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