Необходимо внести коррективы в сверстанный сайт (платформа Опен Карт). Сайт представляет собой каталог товаров БЕЗ возможности добавления их в корзину и оформлением заказов. Имеется несколько блоков меню со статьями (текстовое наполнение). ...
Информер котировок (курсы валют, акций, индексов)
Нужно сделать Информер котировок (курсы валют, акций, индексов). Адрес источника данных предоставлю сам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать несколько доработок в php сайт, работы не дольше чем на 1 день. Сайт несложный, код понятный. -------------------------------------------------------------------- Половину работы сделанно, но всё равно открываю проект заново, так ...Завершен14 лет назад
Нужно собрать из готовых реализаций и дописать. Суть модуля: 1). Пользователь создает проект с подробным описание, фотографиями и видео. 2). У проекта есть свой счет, пользователи могут положить на него фиксированную или ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Нужен парсер видео с адалт туба. впринципе не важно с какого. ищется готовое решение, так что бюджет небольшой- до 30 долларов. пишите ваши цены и возможности парсера (это можно в личку).Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется написание робота парсера подробнее и ТЗ при переписке строго без предоплат, оплата после теста работы парсераВеб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго дня! Необходимо разработать сайт, приветствуйтеся CMF MODx Revo или Evo, но не принципиально. Если Вы сделаете быстрее и качественнее на другой CMS (кроме joomla!) - предлагайте, пожалуйста свои варианты. Описание функциональности в ...Закрыт14 лет назад
Сделать скрипт который можно будет поставить на сайте по выбору региона. Пример http://restoranonline.ru/ При загрузке страницы всплывающее окно выбора с возможностью закрыть, и блок для вставки на сайт. При выборе региона должно перебросить ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Для крупного Open Source проекта требуется реализовать "даунлоудер" через Torrent трекеры. Лучше всего для этого задействовать uTorrent WebAPI. Всё приложение функционирует на JavaScript через HTA с правами администратора. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен граббер с аукциона ebay.com, товары не все, несколько категорий, обязательно с возможностью доставки в россиюВеб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен парсер для сбора информации по футбольным матчам с сайта http://stats.touch-line.com/Welcome.asp?cust=9 1. Вид соревнования 2. Страна, дата матча 3. Команды, принимающие участие в матче 4. Голы (кто, когда - время и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад