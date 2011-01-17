http://iskandergaliev.ru/ изменить логотип , на другой. Сегодня, сейчас.
Парсер для сбора информации с сайта
Нужен парсер для сбора информации по футбольным матчам с сайта http://stats.touch-line.com/Welcome.asp?cust=9
1. Вид соревнования
2. Страна, дата матча
3. Команды, принимающие участие в матче
4. Голы (кто, когда - время и тайм)
5. Карточки (желтые, красные)
и т.п.
Заявки фрилансеров
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