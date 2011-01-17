Парсер для сбора информации с сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок244 просмотра

Нужен парсер для сбора информации по футбольным матчам с сайта http://stats.touch-line.com/Welcome.asp?cust=9

1. Вид соревнования

2. Страна, дата матча

3. Команды, принимающие участие в матче

4. Голы (кто, когда - время и тайм)

5. Карточки (желтые, красные)

и т.п.

14 лет назад
Timachev
Сергей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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