Программирование для Aios

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка130 просмотров

Доработка сайта

14 лет назад
maluken
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$45
3 дня
Работа выполнена качественно! Все пожелания (которых было много) были учтены. Советую к сотрудничеству!
Очень продуктивно поработали) Заказчик высшего класса) Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад

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