Нужен модуль для dotProject

Для системы управления проектами dotProject нужен модуль для подсчета кол-ва часов, потраченных пользователями за месяц по всем проектам. Выводить результаты на отдельной странице с возможностью выбора месяца и года.

Информация должна группироваться следующим образом:

Имя сотрудника1 Кол-во отработанных часов всего

название проекта1 кол-во часов по проекту

название проекта2 кол-во часов по проекту

... ...

Имя сотрудника2 Кол-во отработанных часов всего

название проекта1 кол-во часов по проекту

название проекта2 кол-во часов по проекту

...

...

Требования к соискателю:

- опыт написания модулей для dotProject (обязательно)

- ответственность

- работа в срок

Пожалуйста указывайте сколько вы хотите получить за выполнение задачи и в какие сроки она будет сделана (начала-окончание).