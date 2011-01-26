Нужен шаблон для joomla функционал как www.posterxxl.ru Ваши сроки и цена.
Нужен модуль для dotProject
Для системы управления проектами dotProject нужен модуль для подсчета кол-ва часов, потраченных пользователями за месяц по всем проектам. Выводить результаты на отдельной странице с возможностью выбора месяца и года.
Информация должна группироваться следующим образом:
Имя сотрудника1 Кол-во отработанных часов всего
название проекта1 кол-во часов по проекту
название проекта2 кол-во часов по проекту
... ...
Имя сотрудника2 Кол-во отработанных часов всего
название проекта1 кол-во часов по проекту
название проекта2 кол-во часов по проекту
...
...
Требования к соискателю:
- опыт написания модулей для dotProject (обязательно)
- ответственность
- работа в срок
Пожалуйста указывайте сколько вы хотите получить за выполнение задачи и в какие сроки она будет сделана (начала-окончание).
Выбранный исполнитель
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