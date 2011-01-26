Нужен модуль для dotProject

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка131 просмотр

Для системы управления проектами dotProject нужен модуль для подсчета кол-ва часов, потраченных пользователями за месяц по всем проектам. Выводить результаты на отдельной странице с возможностью выбора месяца и года.

Информация должна группироваться следующим образом:

Имя сотрудника1 Кол-во отработанных часов всего

название проекта1 кол-во часов по проекту

название проекта2 кол-во часов по проекту

... ...

Имя сотрудника2 Кол-во отработанных часов всего

название проекта1 кол-во часов по проекту

название проекта2 кол-во часов по проекту

...

...

Требования к соискателю:

- опыт написания модулей для dotProject (обязательно)

- ответственность

- работа в срок

Пожалуйста указывайте сколько вы хотите получить за выполнение задачи и в какие сроки она будет сделана (начала-окончание).

14 лет назад
prodamus
Денис 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

aquaweb
41 год
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$65
7 дней
Все выполнено в срок. Комментарии учтены и поправлены. Исключительно положительные эмоции и впечатление от работы. Буду обращаться еще.
Доволен сотрудничеством с Денисом. Дал чёткое задание. Работу оплатил без задержек и в полном объёме.

Заявки фрилансеров

aquaweb
41 год
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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