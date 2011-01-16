Модуль Joomla

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Закрыт2 заявки132 просмотра

Доброго времени суток!

Необходимо разработать модуль - слайдер для Joomla.

Есть psd-макет слайдера, скрин и сверстанный рабочий слайдер в html, но его нужно сделать кроссбарузерным с ИЕ и возможно оптимизировать.

Прошу указывать цену в $ (y.e.) и сроки реализации.

Благодарю за внимание!

HTMLJoomla
14 лет назад
Timaya
37 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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