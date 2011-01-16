Сайт для студии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок181 просмотр

Здравствуйте!

Нужен сайт для студии. Должно быть:

1. Главная страница с последней новостью и ниже блок последних работ

2. Добавление новости

3. Портфолио и страница занесения работы

4. Без регистрации (но должны быть администраторы для добавления новостей и работ)

5. Страница с заказом (выбор функций, калькулятор (эту функцию обговорим)

Оплата Яндекс.Деньгами

14 лет назад
profox
Антон 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров