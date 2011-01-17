Сделать флеш-баннер для сайта по авто тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен25 заявок298 просмотров

Подробности - через личку

14 лет назад
K13A
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

SunnyShine
36 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$105
1 день
Очень доволен флэш-баннером для продвижения авто сайта www.avtodia.ru по тематике авто диагностика. Рекомендую.
Хороший и ответственный заказчик. Оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

SunnyShine
36 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад