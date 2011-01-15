Завершение работы по программированию сайта

Взялся за проект, срок 3 недели, после попросил еще неделю, и 26.02 пропал из онлайна и скайпа, на сотовом говорят, что ошиблись. Решено было неделю подождать, но Владислав так и не появился. Время потеряно. После чего был в онлайне 8 марта, спустя почти 2 недели, мои сообщения без внимания. Строго не рекомендую исполнителя. Ответственность в работе в первую очередь. У этого человека даже не хватило смелости сказать, что он не справляется или отказывается работать дальше в следствии чего потеряно бесценное время!