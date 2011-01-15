Спорт трансляции

Нужно чтобы я добавлял на сат спортивные матчи как в примере. А пользователи регестрируются и с помощью специальной формы добавляли ссылки на трансляции к матчам.Так же любой пользователь может поставить ссылке + или в " от этого зависит ее рейтинг

У админа должна быть функция удалять ссылки.

И должна быть таблица с статитикой кто сколько добавил трансляций